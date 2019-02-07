انت الان تتابع «إلغاء دعم الخبز».. الحكومة تنفي 10 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت الحكومة عدة بيانات تنفي من خلال بعض الشائعات ومنها إلغاء العلاوة الدورية للموظفين بالدولة وإلغاء تنسيق الثانوية العامة وأيضا هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، والبداية بنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إعلان البنك المركزي عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوما. وتواصل المركز مع البنك, الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، وأنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، 10% في 2018، 10% في 2019) وصولا إلى صفر% يناير 2019.

وقف مبادرة التمويل العقارينفى المركز الإعلامي، ما تردد بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بينها وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاستمرار توفير الصندوق الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل

وقف مبادرة التمويل العقاري

نفى المركز الإعلامي، ما تردد بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بينها وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاستمرار توفير الصندوق الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة، لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبية متطلباتهم المعيشية، وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل، لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة، لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا| خصخصة المترو واختفاء الدواء.. الحكومة تنفي 10 شائعات

إلغاء العلاوة الدورية

نفى المركز ما تردد بشأن صدور قرار من الحكومة بإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء، موضحة أن الحكومة ملتزمة قانونا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقا قانونيا لهم.

وأشارت الوزارة إلى المادة (37) من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

إلغاء تنسيق الثانوية العامة

نفي المركز ما تردد بشأن إلغاء وزارة التعليم العالي لمكاتب التنسيق، وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ‏التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.

اقرأ أيضا| ضرائب السوشيال ميديا.. الحكومة تنفي 11 شائعة

هدم فندق فلسطين

أوضح المركز حقيقة ما تردد من أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قرارا بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلبا على حركة السياحة، ونفت محافظة الإسكندرية تلك الأنباء، موضحة أن الفندق قائم، ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي نية لهدم الفندق، وأن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة، وفقا للخطة التي تستهدفها المحافظة لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، وتكون همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، وإزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.

تسريح موظفي الدولة

نفى المركز، ما انتشر من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

اقرأ أيضا| زيادة أسعار زيت التموين.. الحكومة تنفي 7 شائعات

وأشار الجهاز المركزي، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقف صرف المقررات التموينية

نفي المركز، ما انتشر من أنباء تفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، إذ تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية منها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

اقرأ أيضا| خصخصة المدارس وحذف المناهج.. الحكومة تنفي 8 شائعات

رفع سعر تذكرة قصر المنتزه

نفى المركز ما تم تداوله من أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيها بدلا من 25 جنيها للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، وتواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماما.

وأشارت المحافظة إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حاليا عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، وأن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، مضيفة أن قصر المنتزه يعد من مناطق الجذب السياحي المميزة التي يرتادها الزوار من مختلف الجنسيات، إذ تم إنشاؤه منذ أكثر من 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

رفع الدعم عن الخبز

أكد المركز، أنه لا صحة بشأن ما تردد عن رفع الحكومة الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.

اقرأ أيضا| ديدان العدس وإغلاق 3 كنائس.. الحكومة تنفي 8 شائعات

وأوضحت الوزارة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وتوقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

تسريح العمالة المؤقتة

نفى المركز ما تم تداوله بشأن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيدا للنفقات، وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه جارٍ حاليا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغى كليا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفا أنه يتم تثبيت أيضا العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول،

اقرأ أيضا| تسريح العمال وأدوية مسرطنة.. الحكومة تنفي 10 شائعات