شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يكافئ «بركة أسيوط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بركة كمال شنودة، من مركز أبوتيج، ماكينتي حياكة منزلية وكمية من الأقمشة والمفروشات، إضافة إلى مجموعة من الكتب المتنوعة مهداة لتحديها الإعاقة.

جاء ذلك على هامش احتفالية المحافظة، الخميس، لتوزيع بعض المساعدات والأجهزة التعويضية على بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال المحافظ، في كلمته، إنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي لتسويق مشغولات الشابة بركة البالغة 34 عامًا في جميع المعارض والأسواق التي تقيمها المحافظة، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم لها ولأسرتها.