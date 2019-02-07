شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» تجوب المدارس الثانوية في المنوفية الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، انطلاق حملة «100 مليون صحة» للمسح الشامل للأمراض غير السارية وفيروس سي في جميع المدارس الثانوية، الأحد المقبل.
وقال في تصريحات، الخميس، إن الحملة تستهدف 181 ألفاً و354 طالب موزعين على 405 مدرسة ثانوية وفنية وأزهرية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس.
وأوضح أن الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع، ولن يعطل الطلاب عن دراستهم، حيث لن يستغرق الفحص أكثر من 10 دقائق «ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم دون أن يتحملوا أية مبالغ مالية».
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