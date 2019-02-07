شكرا لقرائتكم خبر عن 22 طالبًا مصريًا يفوزون بمسابقة «يوسي ماس» في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز 22 طالبا مصريا بمسابقة «يوسى ماس» العالمية في ماليزيا، بمشاركة 130 ألف طالب وطالبة من 75 دولة عربية وأجنبية، وفاز 20 طالبًا بالمركز الأول و21 آخرين بالمركز الثاني.

أقامت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية احتفالية للطلاب الفائزين، تحت رعاية المحافظ عبدالعزيز قنصوه، الخميس، بحضور عدد من المسؤولين في المديرية ومديري المدارس الحكومية والخاصة.

تعتمد المسابقة على المهارات الذهنية والحسابية للإجابة على 200 مسألة حسابية في مدة 8 دقائق دون استخدام الآلة الحاسبة، ويعتمد البرنامج على تنمية مهارات وقدرات الطفل من 4 سنوات إلى 12 سنة.

الطلاب المصريين الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة عالمية لتنمية المهارات بماليزيا

الطلاب المصريين الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة عالمية لتنمية المهارات بماليزيا