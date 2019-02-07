شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحصد 6 ميداليات في أسبوع شباب الجامعات المصرية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصدت جامعة بنها 6 ميداليات متنوعة في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ12 تحت شعار «بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء»، والذي نظمته جامعة كفر الشيخ بمشاركة 27 جامعة مصرية وبحسب بيان، الخميس، جاءت الميداليات ٢ ذهبية وميدالية واحدة فضية و٣ ميداليات برونزية حصلوا عليها الطلاب في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية. كما حصل فريق الجوالة بالجامعة على المستوى الأول على مستوى الجامعات المصرية بجميع مجالات الأنشطة الكشفية المختلفة. من جانبه أشاد الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات. ووجه المغربي التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين في الأنشطة الطلابية المختلفة مؤكدا على اهتمام جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية في اللقاءات الشبابية والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية. يذكر أن جامعة بنها قد شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد طلابي بإشراف الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ومديري الأنشطة الطلابية المختلفة والطالب أحمد إسلام رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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