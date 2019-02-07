شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 65 حالة بالقسطرة بمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم إجراء الكشف الطبي على 65 حالة بقسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام خلال هذا الأسبوع عن طريق الأساتذة المتخصصين من المعهد القومي للقلب.

وأشار «كامل» في بيان، الخميس، إلى أنه تم إجراء عمليات القسطرة لـ19 حالة منهم، منها 10 حالات تم تركيب دعامات لها، في حين كانت 3 حالات تحتاج لإجراء عمليات قلب مفتوح في حالة تأخرها أو انتقالها خارج المحافظة.

وأضاف أن جميع الحالات مطمئنة وبخير، فيما عدا حالتي وفاة لهما ظروفًا خاصة، فإحداهما لسيدة عمرها 75 عامًا كانت تعاني من جلطة في القلب وتم حجزها في العناية المركزة وخرجت إلى منزلها لتعود مرة أخرى بألم في الصدر إلى أن توفيت، والحالة الثانية لرجل عمره 49 عامًا كان يعاني من إغلاق كامل لشريان القلب وحالته خطيرة ودخل العناية المركزة بعد القسطرة أكثر من مرة إلى أن توفى.

ومما يذكر أنه تم افتتاح وحدة وقسم قسطرة القلب لأول مرة بمستشفى العريش العام السبت الماضي، وبدأ استقبال المواطنين لتشخيص حالاتهم وإجراء العمليات الجراحية عن طريق فريق طبي متخصص من المعهد القومي للقلب، برئاسة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، وضم الدكتور إسلام محمود استشاري القلب والأوعية الدموية وأطباء وتمريض وفنيين متخصصين، إلى جانب الفريق الطبي الموفد من قبل وزارة الصحة والذي يضم كل من: الدكتور محمود طلحة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتورة ناهد محمد مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، الدكتور أحمد ريحان منسق حملة ١٠٠ مليون صحة، الدكتورة ريهام غلاب مدير المبادرة الرئاسية للأمراض غير السارية.

وتواصل وحدة وقسم قسطرة القلب استقبال المواطنين لتشخيص حالاتهم، حيث يوجد فريق طبي متخصص من المعهد القومي للقلب لحين تدريب فريق من المستشفى.. مع استمرار المعونة الفنية لهم والدعم الفني لطاقم العمل بالمستشفى.