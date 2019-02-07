شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الفيل: نفقة المتعة أو المهر ليس إحسانا على الزوجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر، إن المهر أو مؤخر الصداق، ليس إحسانا أو عطاء، من الزوج على الزوجة، وإنما هو يحسن إلى نفسه كما ذكر القرآن «حقا على المحسنين»

وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «القرآن فرض الحق على المحسنين أي من يطلقون زوجاتهم، فهنا دفع مؤخر الصداق حق واجب».

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