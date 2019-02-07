شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض منتجات طلاب مدارس التعليم الفني بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الخميس، معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالمحافظة والمقام بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بحي غرب والمعرض المقام أمام ديوان عام المحافظة.

كما تفقد خط الإنتاج الثاني لمنتجات ورش التعليم الفني بالمدرسة الثانوية الميكانيكية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني والحرص على الارتقاء بمخرجاته من الفنيين المدربين وربطها باحتياجات سوق العمل، رافقه خلال الزيارة المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المعرض الذي شمل عدة أعمال للطلاب تم فيها الابتكار والإبداع في استخدام المخلفات بجميع أنواعها من الأخشاب والحديد والبلاستك وكاوتش السيارات لعمل مقاعد وبرجولات ومظلات وألعاب أطفال ومنتجات أقسام الأثاث والأخشاب ومنها غرف النوم والأنتريهات والباب والشباك ومنتجات أقسام التريكو والمفروشات والمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والتشكيلية والنحت والتصوير والأعمال النحاسية والتي تم عرضها للبيع للجمهور بأسعار التكلفة مشيدًا بما قدمه هؤلاء الطلاب من أعمال وأفكار تخدم المجتمع والمواطنين مؤكدًا أن أسيوط تشهد نهضة تنموية كبيرة إلا أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا بالمشاركة المجتمعية من جميع الجهات كما تفقد خط الإنتاج الثاني لمنتجات ورش المدرسة الثانوية الميكانيكية وتابع أعمال تصنيع الألعاب والمقاعد والترابيزات الحديدية وأدوات النظافة وجمع المخلفات من الشوارع.

وأكد المحافظ أنه تم تطبيق تجربة رائدة لربط التعليم الفني بسوق العمل من خلال تفعيل التدريب العملي والميداني لطلاب المدارس الفنية «الفندقية والميكانيكية والزراعية والتجارية» وتأهيلهم لسوق العمل وإشراكهم في أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بمراكز المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والاهتمام بالتعليم لإعداد جيل جديد قادر على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

كما افتتح محافظ أسيوط معرضًا بالساحة الأمامية لديوان عام المحافظة لعرض بعض نماذج أعمال طلاب ومعلمي المدارس الفنية والتي تم تصنيعها بورش هذه المدارس من خلال إعادة تدوير المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء والاستفادة منها في صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات وتند خشبية وفوانيس كهرباء وأسوار حديدية ومعدات نظافة وألعاب أطفال لاستخدامها في أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع وميادين وحدائق المحافظة لافتًا إلى حرصه على إقامة المعرض لعرض جميع منتجات المدارس الصناعية بهدف وتعريف المواطنين بالمنتج الذي تقدمه تلك المدارس، والذي يتميز بجودة عالية.