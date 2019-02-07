شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفتح باب التقدم لوظائف المعلمين المؤقتين لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم لوظائف العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية.

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