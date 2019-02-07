شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "مصر تستعيد أفريقيا.. والسيسى كلمة السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصر تستعيد أفريقيا.. والسيسى كلمة السر"، وفيه: 5 أولويات على رأس الأجندة المصرية فى رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تنشيط اتفاقية التجارة الحرة.. إنشاء 7 طرق لربط الحدود.. تطوير المنظومة الزراعية.. السلم والأمن.. وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية أهم الملفات.. زيارة رئاسية.. و 112 اجتماعاً.. مدت جسور التعاون والثقة بين القاهرة والقارة السمراء.





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