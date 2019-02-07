شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر": كارلوس كيروش يفضح تمويل النظام القطرى للمنتخب الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك فضيحة مدوية كشف عنها كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم، تؤكد أن تميم بن حمد يستغل ثروات الشعب القطرى ويهدرها على المنتخب الإيرانى لكرة القدم. وتابع التقرير :" تصريحات كيروش لشبكة فوكس سبورتن الرياضية الامريكية حسمت حالة الجدل التى بدأت منذ سنين بسبب تمويل الاتحاد القطرى لكرة القدم للمنتخب الإيرانى". وفق التقرير فإن "كيروش" قال فى تصريحات له عقب خسارته بثلاثية أمام اليابان فى الدور قبل النهائى بكأس آسيا: "لولا الاتحاد القطرى لكرة القدم ما كان بإمكاننا إقامة المعسكرات التدريبية والتحضيرات وإقامة المبارايات الودية فقد دفعوا كل شئ".

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