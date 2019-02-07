القبض على الممثلة منى فاروق و شيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على الممثلة منى فاروق وشيما الحاج بطلة فيلم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لهما. وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمين والتى انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتحرى تم التوصل أن الفتاتين ظهرتا في المقاطع، وتم القبض عليهن بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

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