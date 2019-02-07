"ضبط فنانتين وقضية حبيب العادلي".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الخميس، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

بسبب فيديوهات إباحية.. القبض على فنانتين مغمورتين

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على فنانتين مغمورتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

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بـ"الهدايا والأعلام".. طلبة أكاديمية الشرطة يزورون الأطفال بالمعهد القومي للأورام

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، فيديو لزيارة طلبة أكاديمية الشرطة لمرضى بالمعهد القومي للأورام بمستشفى القصر العيني.

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"اتمسكت مع عشيقها".. ضبط زوجة بتهمة "الزنا" في السلام

ضبط رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، اليوم الخميس، زوجة رفقة عشيقها "س. ج" داخل شقتها بمنطقة السلام، بعدما أبلغ عنها زوجها "و. م".

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إعادة المرافعة في محاكمة العادلي بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، إن كثرة الحسابات والتقارير في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداحلية الأسبق و10 موظفين، تسببت في إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى.

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