أول رد من نقابة المهن التمثيلية بعد القبض على فنانتين بسبب فيديو إباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وطارق سمير:

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس لديه أي معلومات عن إلقاء القبض على الفنانتين "م.ف" و "ش.ح"، بسبب فيديوهات إباحية ظهرتا بها.

وقال "زكي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن الفنانتين غير مقيدتين بجدول النقابة نهائيًا.

وأكد شعبان سعيد محامي النقابة، ما قاله نقيب المهن التمثيلية، وأوضح لمصراوي: "الفنانتين ليستا أعضاء بالنقابة وليس لديهما أي حقوق أو التزامات تجاه النقابة".

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية، أفاد أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.