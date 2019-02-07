مصر | نادي القضاة: لم نصدر أي بيانات تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة: لم نصدر أي بيانات تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد نادي القضاة مصر، اليوم الخميس، أنه لم يصدر أي تصريحات للمستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة.
وأكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي لم يصدر اي بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان.
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