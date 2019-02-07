أخبار مصر | رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد علاء موسى، والذي نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد سيادته بتلبيتها بأقرب وقت ممكن.

وجرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون في المجالات كافة.