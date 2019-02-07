أخبار مصر | رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء العراقي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد علاء موسى، والذي نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد سيادته بتلبيتها بأقرب وقت ممكن.
وجرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون في المجالات كافة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة.
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
وبحسب مشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة، دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
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