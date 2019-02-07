أخبار مصر | بعد إعلانه عدم ترشحه على منصب النقيب.. جبهة شباب الصحفيين: عبد المحسن سلامة حقق إنجازات كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلانه عدم ترشحه على منصب النقيب.. جبهة شباب الصحفيين: عبد المحسن سلامة حقق إنجازات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين على ماقدمة خلال الفترة الماضية من نجاحات وإنجازات كبيرة داخل قلعة الحريات أشاد بها جميع الزملاء من مختلف الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والتي أعادت للصحفي كرامتة وللنقابة هيبتها، مؤكدة الجبهة على أن قرارة بعدم الترشح نقيبا للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي اول مارس المقبل قرار يحترم ويقدر متمنين لة النجاح والتوفيق في مؤسسة الأهرام، ومن النقيب القادم ان يفتح الملفات الصحفية المسكوت عنها.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم، إننا نعقد حاليا جلسات عمل مع المرشحين الذين أعلنوا خوضهم انتخابات مجلس النقابة للتعرف على برامجهم وخططهم وكيفية تحقيقها بهدف خدمة الصحفيين وأسرهم والارتقاء بالمهنة وتطويرها من أجل الخروج بقائمة موحدة ودعمها في العملية الانتخابية لتحقيق امال وطموحات الأسرة الصحفية.

وأضاف طوالة إن القائمة التي سيتم الاتفاق عليها ستشمل النقيب و6 من الأعضاء و سيتم اختيارهم بعناية ودقة فائقة وحياد وانحياز تام للمهنة ومن لديه القدرة على التميز والاختلاف ويحمل مقومات الحق و الخير و العدل.

وأشار رئيس الجبهة إلى أننا بالتوازي مع دعم القائمة التي سيكون شعارها "مصر اولا والصحفيين ثانيا" سوف نكشف أيضا المرشحين من أعضاء الجمعية العمومية الذين سيخوضون الانتخابات بشعارات كاذبة ووعود وهمية للسيطرة على نقابة الحريات لصالح جماعات شيطانية إرهابية ولن نسمح أن تكون النقابة ستارا لأي نشاط اخواني أو عمليات مشبوهة لضرب حالة التقدم والازدهار و الاستقرار والتنمية التي تعيشها البلاد.