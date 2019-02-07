أخبار مصر | حزب الوفد يشيد بترأس مصر للاتحاد الإفريقي 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يشيد بترأس مصر للاتحاد الإفريقي 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حزب الوفد، بترأس مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، مشيرًا الى أن هذا نتاج دور القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القارة الإفريقية من أجل تحقيق الصالح العام للجميع.

وأشار حزب الوفد، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن جهد الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية حققت العديد من النجاحات الخارجية خاصة في ما يتعلق بالقارة السمراء، مما ساهم في عودة مصر إلي أن تكون قلب القارة من جديد.

وأوضح البيان، أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية لذلك خصص الحزب لجنة خاصة من اللجان النوعية بالحزب تهتم بكافة قضايا دول القارة ودول حوض النيل وهذا أمر إيجابي، مؤكدًا أن الاتحاد الافريقي سيناقش كافة القضايا التي تهم مستقبل دول القارة وهذا تعميق لدور مصر الرائد وترسيخ جذورها الإفريقية ورصد وحل مشاكل القارة السمراء.

وكان أكد روجيه نكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا أن الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقى فى 2019، تعد مما لا شك فيه، حجرا جديدا فى البناء الذى يشيده الزعماء الأفارقة لجعل أفريقيا قارة التنمية والاستقرار والازدهار.

وقال دانج- فى بيان له بمناسبة رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقى- أن مصر التى تتمتع بموقعها الجغرافى فى قلب مختلف الطرق التجارية- كانت دائما ملتقى للحضارات وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تواصل بلا شك الدفع بالقارة إلى الأمام.

وأضاف أن مصر بلاد أبوالهول ستستفيد كذلك من تعدد علاقاتها لتكون أفريقيا مكانا للاجتماعات والتقارب الدولى، بغية تعزيز الازدهار للقارة بأكملها.

وأشار إلى أن الشعوب الإفريقية يثقون فى الرئاسة المصرية من أجل زيادة التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدان الأفريقية، وتشجيع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إفريقيا أكثر تكاملًا وازدهارًا وعدالة.

وأكد فى هذا السياق أن برلمان عموم أفريقيا سيواصل دعم الرئيس السيسى وجميع القوى فى القارة، مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال، وبالتعاون مع مصر والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى، فإن الأمر يتعلق بتجميع المعرفة المكتسبة، بالتعاون مع منتدى الشباب العالمى، ومقره شرم الشيخ، لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأفارقة.

وأشار رئيس برلمان عموم أفريقيا إلى أنه يجب أن تسمح الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى بالعمل على مواجهة الأزمات التى تصيب العديد من بلداننا وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والميليشيات المسلحة.. مضيفا أن التجربة المصرية وتصميم الرئيس السيسى ستساعد بلدان القارة على تعزيز حصانتهم ضد الإيديولوجيات العنيفة وعدم الاستقرار.

واعتبر أن الوضع الراهن أثبت ما تتكلفه القارة بسبب ما يطلق عليه الدول الفاشلة، وتأثيرها على السلام والاستقرار، سواء على المستوى الإقليمى أو القارى.. مشيرا إلى أن فشل الدولة هو فشل للجميع.

وأضاف أن برلمان عموم أفريقيا يدرك أن أفريقيا هى فى صميم المنافسة الدولية القوية، وحافزها هو إمكانات بلداننا من الموارد الطبيعية والبشرية، والأسواق الواعدة لدينا وآفاق النمو التى توفرها اقتصاداتنا الناشئة.

وأوضح أن مسؤوليتنا كمشرعين وممثلين عن الشعوب الأفريقية، تقترن بتصميم الرئيس السيسى، وترتكز على ضمان البناء الاقتصادى وتكامل شعوبنا وتخدم مصالح قارتنا بلا شك.

وقال أن نجاح الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى ينبغى أن يواصل السير على طريق تشجيع الاستثمارات، سواء كانت وطنية أو أفريقية أو أجنبية، وتعزيز التجارة والازدهار فى البلدان الأفريقية.

وشدد على أنه لا يمكن أن تتحقق كل هذه المشاريع والطموحات بدون أمن واستقرار دول قارتنا، واحترام سيادتها الوطنية، التى دعا إليها الرئيس السيسى، ويدعمها برلمان عموم أفريقيا وتطالب بها شعوب القارة.