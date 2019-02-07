شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني: التطرّف ليس طبقياً.. وقادة القاعدة من الطبقة الأرستقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية: هناك ظاهرتان متجاورتان في العالم الآن: الخوف على الإسلام، والخوف من الإسلام. فالمسلمون الذين يقارب عددهم الملياري نسمة يخشون على دينهم من الخوارج الجدد الذين يسيؤون لقيم الإسلام، ويعملون بكل طاقتهم لاشعال الحروب الأهلية في العالم الإسلامي حتى ينهي المسلمون بعضهم بعضًا.

وأضاف أن «التطرّف يدعم حالة الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام. إن ظاهرتا التطرّف والإسلاموفوبيا تغذيان بعضهما البعض.. كلاهما يعمل على استدامة الدم والكراهية».

وأضاف المسلماني في الندوة التي عقدتها منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة: «البعض يريد خلق جغرافيا بديلة للعالم الإسلامي.. من داعش شمالاً إلى القاعدة جنوباً.. ومن طالبان شرقاً إلى بوكو حرام غرباً.. إن المسلمين هم أمة في خطر، ولكن العالم بكامله أيضًا هو عالم في خطر. ويحتاج المسلمون إل مواجهة الخطريّن.. الخطر الذي يهددهم كأمة، والخطر الذي يهدد الإنسانية المعاصرة بكاملها».

وفي هذا السياق، تابع: «تحتاج الأمة إلى عودة الروح كما أنها تحتاج إلى عودة الوعي.. ذلك أن ترميم الروح وحده لا يكفي. فهناك حاجة حتمية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية. وإذا لم يتمكن المسلمون من تطوير بلادهم، فإنّ العالم سوف يتجاوزهم ويلحق الضرر بهم».

وحول تأثير الفقر والجهل في توسيع مساحة الإرهاب انتقد المسلماني هذا الطرح وقال إن «كثيرًا من قادة التطرف والإرهاب في العالم تلقوا تعليمًا رفيعًا وجاءوا من عائلات ثرية.. ذلك أن الثلاثة الكبار في تنظيم القاعدة.. أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأنور العولقي، كلهم من عائلات غنية، كما أن بن لادن كان مهندسًا، والظواهري طبيبًا، والعولقي حاصل على الدكتوراه من جامعات أمريكا، ووالده كان وزيرًا للتعليم».

وتابع: «يضاف إلى ذلك أن أبوبكر البغدادي حاصل هو الآخر على درجة الدكتوراه. والمعضلة الأساسية هي الثقافة والفكر.. وليس فقط الدرجة التعليمية والسيرة الذاتية».

شارك في ندوة «الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام» التي عقدت بالقاهرة سفير أفغانستان لدي مصر الدكتور محمد محق، وأستاذ الاجتماع والباحث في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور بشير الأنصاري، ومنسق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدكتور محمد عبدالمقصود.