شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يوضح الفرق بين المغفرة والرحمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فارق بين المغفرة والرحمة، موضحا أن الأنبياء نهوا عن الاستغفار لعبده الأوثان ولكن لم ينهوا عن الترحم عليهم.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «كل الآيات نهت عن الاستغفار عن المشركين، لكن لم تأتى آيات عن النهى عن الترحم، والقرآن ألفاظه مقصودة لذاتها، مستشهدا بقول الله تعالى:» مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ«.
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