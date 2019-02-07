شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 22 طالبًا مصريًا بالمراكز الأولى في مسابقة عالمية لتنمية المهارات بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الـ22 طالبا مصريا المشاركين في مسابقة يوسي ماس العالمية بماليزيا، والتي شارك فيها 130 ألف طالب من 75 دولة عربية وأجنبية، ومثل مصر 130 طالبًا.

وبحسب بيان، أسفرت المسابقة عن فوز 3 طلاب بالشامبيون و17 طالبا بالمراكز الأولى و21 طالبًا بالمركز الثاني، تكريم الطالبة سلمى محمد الحاصلة على الشامبيون في مسابقة spelling Bee القومية والخاصة بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

وحرص مسؤولو التعليم بالمحافظة على حضور احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين الذين مثلوا مصر في دورتها الـ23 تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وحضرها قيادات العمل السياسي والعام والعديد من القيادات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، وعدد من طلاب بعض كليات القمة الحاليين والحاصلين على جوائز المسابقة الدولية في السنوات السابقة.

وأعلن الدكتور مجدي عبدالحافظ، خلال الحفل عن استضافة وتنظيم مصر للمسابقة العالمية عام 2021.

وتعتمد المسابقة على المهارات الذهنية والحسابية للإجابة عن ٢٠٠ مسألة حسابية في زمن أقصاه ٨ دقائق بدون استخدام الآلة الحاسبة، حيث يعد البرنامج أهم البرامج القائمة على تنمية قدرات ومهارات الطفل من حيث التركيز والانتباه واستخدام مهارات السرعة البصرية والسمعية وتخيل الأرقام، وذلك بتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المراحل العمرية «من ٤ إلى ١٢ سنة» الحفل.

كما تم تكريم 22 طالبًا من الفائزين في المسابقة التي أقيمت العام في نوفمبر من العام الماضي بدبي.