شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المرحلة الثانية للورش الصناعية بمدينة دمياط للأثاث 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دمياط للأثاث، عن طرح المرحلة الثانية لعدد من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن التقدم لسحب كراسة الشروط سيبدأ من 16 فبراير وحتى 21 فبراير الجارى بمقر الشركة بكورنيش النيل بمدينة دمياط.

وكشف البيان أن قيمة كراسة الشروط 300 جنيها غير مستردة علما بأن أولوية التخصيص ستتم وفقا لأولوية سداد مقدم الحجز.