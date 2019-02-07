شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعين وكيلا لمديرية الأقصر ومدير الدعوة بعد نجاحهما فى مسابقة القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل وظيفتي وكيل مديرية أوقاف الأقصر، ومدير الدعوة لأوقاف الأقصر ندبًا، التي أسفرت عن نجاح كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيلا لمديرية أوقاف الأقصر، والشيخ محمود أحمد مصطفى محمد، مديرًا للدعوة لأوقاف الأقصر. ووجه وزير الأوقاف بإعداد القرار اللازم لذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعين وكيلا لمديرية الأقصر ومدير الدعوة بعد نجاحهما فى مسابقة القيادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.