مصر | عاجل.. القبض على ممثلتين مصريتين بسبب فيديوهات جنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على ممثلتين مصريتين بسبب فيديوهات جنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاتين تعملان فى مجال التمثيل ظهرتا فى عدة فيديوهات جنسية بأحد مناطق القاهرة. كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقاطع جنسية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل على شبكة الإنترنت وبعمل التحريات اللازمة دلت على صحة تلك الفيديوهات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بأحد المناطق بالقاهرة وجار اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.

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