نائب: زيادة الإقبال على الغاز كوقود بديل للسيارات

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سيارة - صورة أرشيفية
أشاد النائب تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة، واهتمام مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها إذ تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.
وأضاف قلدس، أن مصر تشهد حاليا طلبات كبيرة من ملاك السيارات التي تعمل بالبنزين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي بعد تحويل ما يقرب من 260 ألف سيارة، بسبب التسهيلات التي تقدمها وزارة البترول عبر الشركات المتخصصة في تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، في ظل تمتع السوق بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة
وأضاف قلدس، أن مصر تشهد حاليا طلبات كبيرة من ملاك السيارات التي تعمل بالبنزين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي بعد تحويل ما يقرب من 260 ألف سيارة، بسبب التسهيلات التي تقدمها وزارة البترول عبر الشركات المتخصصة في تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، في ظل تمتع السوق بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة من محطات التموين بـالغاز الطبيعي.
وطالب بزيادة التوعية بالوفر المادي الكبير للمستهلك من خلال استخدامه الغاز الطبيعي كوقود لسيارته، وبإمكانه تحويل سيارته من البنزين إلى الغاز بدون مقدم وبدون فوائد، ويمكن للعميل تحويل سيارته للعمل بالغاز خلال 4 ساعات فقط، وأن الغاز الطبيعي كوقود للسيارات آمن جدا ويحافظ على محرك السيارة ويطيل فترة تغيير الزيوت، كما يساعد في الحفاظ على البيئة للحد من معدلات التلوث المرتفعة في مصر.
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