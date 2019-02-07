انت الان تتابع نائب: زيادة الإقبال على الغاز كوقود بديل للسيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيارة - صورة أرشيفية

أشاد النائب تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة، واهتمام مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعي وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها إذ تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وأضاف قلدس، أن مصر تشهد حاليا طلبات كبيرة من ملاك السيارات التي تعمل بالبنزين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي بعد تحويل ما يقرب من 260 ألف سيارة، بسبب التسهيلات التي تقدمها وزارة البترول عبر الشركات المتخصصة في تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، في ظل تمتع السوق بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة