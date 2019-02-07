«مشكلات المدارس اليابانية» بطلب إحاطة لوزير التعليم

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وزير التعليم في مدرسة يابانية - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن مشكلات المدارس المصرية اليابانية، قائلا إن هناك عدة مشكلات تخص سير العمل داخل المدارس المصرية اليابانية خاصة في فرع حدائق أكتوبر، ومن ضمنها تأخر بدء موعد الدراسة ما جعل أولياء الأمور يسجلون أبنائهم في مدارس أخرى، وبالتالي خسارتهم 50% من قيمة المصروفات التي سددوها بسبب سحب ملفات أبنائهم لعودتهم للمدارس المصرية اليابانية بعد تشغيلها.
وأضاف فؤاد، في طلب الإحاطة، اليوم الخميس، أن الأنشطة المتفق عليها والمسدد مصاريفها بالمدرسة المصرية اليابانية لم تتوفر، رغم توفير أولياء الأمور لمستلزمات هذه الأنشطة علي نفقاتهم الخاصة وسداد مصروفاتها، كما أن وجبات الإعاشة المتفق عليها والمسدد مصروفاتها لم تتوفر، وأيضا نظم التواصل الحديث المتفق عليه
وأضاف فؤاد، في طلب الإحاطة، اليوم الخميس، أن الأنشطة المتفق عليها والمسدد مصاريفها بالمدرسة المصرية اليابانية لم تتوفر، رغم توفير أولياء الأمور لمستلزمات هذه الأنشطة علي نفقاتهم الخاصة وسداد مصروفاتها، كما أن وجبات الإعاشة المتفق عليها والمسدد مصروفاتها لم تتوفر، وأيضا نظم التواصل الحديث المتفق عليه من جانب أولياء الأمور والمسدد مصاريفه.
وأشار إلى أن مستوي الطلبة التعليمي تدني نتيجة لإنهاء تعاقد عديد من المدرسين المدربين، خاصة المدربين على نظام التوكاتسو، وهو أكثر ما يميز المدارس اليابانية، متابعا أن هناك عددا من المدارس المصرية اليابانية قدمت خصومات وإعفاءات بسبب عدم توافر هذه الخدمات التي تعد من شروط التعليم داخل نظام المدارس المصرية اليابانية، ما يشير لوجود أزمة في الرقابة والمتابعة على هذه المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم.
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