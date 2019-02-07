شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.01 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 م بنسبة نجاح 80.01 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 119225 طالبا وطالبة حضر منهم 118869 ونجح منهم 95111 موزعين على 664 لجنة امتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية.

واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي أمل للصم للعام الدراسي 2018/2019 م بنسبة نجاح 73.6 % كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 87.5 %.

كما اعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 97.56 %.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.