شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تحصد 27 ميدالية بأسبوع شباب الجامعات بـ«كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا عن حصد الجامعة لعدد27 ميدالية تنوعت ما بين 7 ذهبية و17فضية و3 برونزية في مختلف المسابقات التي تنافست بها الجامعة في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 2حتى 7 من فبراير الجاري، وذلك بالإضافة إلى دروع التفوق وكؤوس التميز في مختلف الأنشطة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في المجال العلمي حصلت الجامعة على درع النشاط العلمي الأول على مستوى الجامعات المصرية، بعد فوزها بالمركز الأول في مجال البرمجيات، والبحث العلمي، وكذلك المركز الاول في المجلات العلمية، والمركز الثاني بالمعرض العلمي.

وفي المجال الرياضي حصلت الجامعة على المركز الأول والميدلية الذهبية في بطولة الإسكواش فرق طالبات، وعلى المركز الثالث والميدالية البرونزية اسكواش فردي للطالبات، وفي خماسي كرة القدم فازت الجامعة بالمركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية.

وفي مجال الجوالة والخدمة العامة فازت الجامعة بالمستوى الأول عام، بعد فوزها بأفضل مسامرة، والجوال والجوالة المثاليين.

وفي النشاط الثقافي فازت الجامعة بالمركز الأول في دوري المعلومات، والمركز الثاني في مجلات الحائط، وحصلت الجامعة في مسابقات المجال الفني على المركز الثاني في النحت، والجرافيك للكليات الغير متخصصة، كما حصلت على المركز الثاني في مجال النحت والثالث في جرافيك للكليات المتخصصة.

كما حصلت الجامعة في المجال الاجتماعي على المركز الثاني في مسابقة البحوث الاجتماعية، وعلى المركز الثالث شطرنج طالبات فردي.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بحصد الطلاب الممثلين لجامعة المنيا للعديد من الميداليات، مشيدًأ بالتمثيل المشرف لوفد جامعة المنيا بين وفود الجامعات المصرية، على مدار أيام فعاليات الأسبوع، ومؤكدًا أن الوفد المشارك كان خير سفير عن جامعته، واستطاع أن ينقل صورة إيجابية للجامعة وسط جموع الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية لما تميز به من روح رياضية وتعاون وتنافس شريف، مشجعهم على تواصل العمل والاستمرار فيما حققوه من إنجازات في مجال الأنشطة الطلابية التي تُعد وسيلة لاكتساب الخبرات، وبناء شخصية الطلاب، واكساب خبرات التعامل مع الواقع ومواجهة المشكلات، لتقوم الجامعة بدورها في إعداد وتأهيل مخرج مصقل بالخبرات الاكاديمية العملية والعلمية.