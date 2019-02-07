شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. مصرع 3 وإصابة 19 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصديق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وإنفوجراف عن إنجازات صندوق تحيا مصر، فضلا عن مزيد من الأخبار والتقارير الرياضية والفنية والسياسية والاقتصادية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 6 مساء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

استعرضت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر" خلال اجتماعها الأخير، الاستعدادات للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي انطلقت اليوم في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف علي الكبار، وتبدأ قوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية يوم الأحد القادم، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار إنفوجراف يضم أبرز الانجازات التى حققها صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الماضية.

عثر أحد أهالى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على أوراق إجابات مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية للشهادة الإعدادية، التى فقدت أثناء نقلها من مدرسة بدر الإعدادية بقرية تلت إلى مركز استلام الأوراق بمدينة الفشن.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ أرقام "817" التابع لإحدى شركات السياحة، وأتوبيس رحلات رقم"4862".

أكد روجيه نكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا أن الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقى فى 2019، تعد مما لا شك فيه، حجرا جديدا فى البناء الذى يشيده الزعماء الأفارقة لجعل أفريقيا قارة التنمية والاستقرار والازدهار.

احتل المنتخب المصرى للكرة الشاطئية وصافة القارة الأفريقية وصدارة المنتخبات العربية فى أفريقيا فى آخر تصنيف أصدره اتحاد الكرة الشاطئية عبر العالم (BSWW) اليوم، وذلك خلف المنتخب السنغالى "بطل أفريقيا" الذى تصدر ترتيب المنتخبات الأفريقية، واحتل المركز العاشر دوليا ضمن 113 فريقا عبر العالم.

اشتعلت حرب التسريبات داخل جماعة الاخوان، حيث حصل ”الخليج 365” على مجموعة من الصور المسربة لنجل القيادى الإخوانى الهارب صابر أبو الفتوح، يظهر خلالها برفقة مجموعة من الفتيات الأتراك، ويتنزه برفقة كلاب فى أماكن عامة، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى ظهور الصور المسربة تسبب فى حالة من الغضب بين شباب الجماعة لعدم التزام نجل القيادى البارز بالسمت الإخوانى .

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم.

أعلن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، عدم الترشح فى انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى مارس المقبل.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

أعلنت عدد من المديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن رابط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتة والتى من المقرر لها أن تنطلق خلال الساعات المقبلة.

قررت فرنسا، اليوم الخميس استدعاء سفيرها من إيطاليا لإجراء محادثات، بعد لقاء أحد ممثليها أحد قيادات السترات الصفراء.

وقع منذ قليل، تصادم أتوبسيين رحلات على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

أعلن مانويل بليجرينى، المديرالفنى لنادى وست هام يونايتد الإنجليزى، مساندته للنجم المصرى محمد صلاح هداف ليفربول ضد الهتافات العنصرية التى تعرض لها خلال مشاركته فى المباراة التى جمعت بين الفريقين الاثنين الماضى بملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

بعد أن وصلت التقلبات الجوية التى تضرب البلاد لذروتها فى ظل الأمطار الرعدية والغزيرة التى ضربت أغلب الأنحاء أمس، هناك توقعات لخبراء الأرصاد الجوية بتحسن نسبى فى حالة الجو مع نهاية اليوم الخميس .

جماهير الكرة المصرية ستكون على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث يخوض سفراء الكرة المصرية بمختلف الملاعب الأوروبية والعربية، اليوم الخميس، نستعرضها سوياً خلال السطور التالية..