شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على آخر إنجازات صندوق "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

استعرضت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر" خلال اجتماعها الأخير، الاستعدادات للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتي انطلقت اليوم في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف علي الكبار، وتبدأ قوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية يوم الأحد القادم، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار إنفوجراف يضم أبرز الانجازات التى حققها صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الماضية.



صفحة وزارة الاستثمار

وضمت أبرز الانجازات، انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى بدأت المرحلة الأولى اليوم فى محافظتى السويس والإسماعيلية للشكف على الكبار، وفيما تبدأ قوافل الكشف الطبى على المدارس الابتدائية يوم الأحد المقبل، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى، وكذلك جهود سد العجز فى تجهزيات المستشفيات التى تخدم الفئات الأكثر احتياجات، فضلا عن مشروع "شارع 306"، وتمويل 100 سيارة للطعام المتنقلة، وتوفير السيارات المتنقلة للشباب بالتقسيط، وبتسهيلات ائتمائية بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب دعما لريادة الأعمال مع الحفاظ على البعد البيئى والمظهر الحضارى.