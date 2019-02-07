شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار البيان الوزارى لرؤية عمل حكومة لبنان.. والحريرى: شعبنا ينتظر منا الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الوزراء اللبنانى فى جلسته التى انعقدت ظهر اليوم، الخميس، بقصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البيان الوزارى الذى كانت أنجزته بالامس اللجنة الوزارية، التى شكّلها المجلس، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على بدء اجتماعاتها.

ونوه الرئيس اللبنانى بالسرعة التى تم فيها إنجاز البيان الوزارى، والذى غطّت بنوده كل المواضيع الأساسية، داعيا إلى "التركيز على درس جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذى لا يعطى نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما بإن للنقاش السياسى ساحات أخرى مثل مجلس النواب".

ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري الوزراء إلى مزيد من التضامن الحكومى و"عدم التلهى بالجدل السياسى لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة"، وشدد على انه على المجلس أن يعمل، بعد نيل الثقة، على مواضيع أساسية مهمة ينتظرها اللبنانيون.

وكان سبق الجلسة، خلوة بين رئيسي الجمهورية اللبنانى ومجلس الوزراء، تم خلالها عرض اهم النقاط المدرجة في البيان الوزاري.

بدوره قال وزير الاعلام اللبنانى جمال الجراح أن مجلس الوزراء اللبنانى عقد جلسة ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران منصور بطيش، وحسن مراد. وخصصت الجلسة لدرس مشروع البيان الوزاري.

فى مستهل الجلسة، نوه الرئيس اللبنانى بانجاز البيان الوزاري بسرعة، لافتا الى وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الاساسية. واضاف فخامته : نأمل ان يصار الى انجاز هذه الافكار لانها ضرورية وتتصل بحاجات اللبنانيين الذين ينتظرون منا الكثير ولا يجب اضاعة الوقت اكثر.

ودعا الرئيس اللبنانى الوزراء الى التركيز على درس جدول الاعمال والاقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج ايجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما ان للنقاش السياسي ساحات اخرى مثل مجلس النواب."

وتحدث رئيس الوزراء سعد الحريري الذى أكد إن السرعة في انجاز البيان الوزاري كانت لافتة، اذ انه لم يستغرق سوى ثلاثة ايام للتوافق عليه وانجازه. ودعا الى المزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي لانه لا يمكن ان نتفق على كل شيء في السياسة، واللبنانيون ينتظرون منا الكثير، وان نعمل على انجاز بعض المواضيع الحياتية والاساسية المهمة، وعلى مجلس الوزراء بعد نيل الثقة العمل على هذه المواضيع."

وأكد وزير الاعلام اللبنانى ان معظم التعديلات كانت لغوية وليست جوهرية، وذلك من اجل ايضاح بعض البنود والمواضيع. كما تم اضافة فقرة متعلقة بالثقافة وكيفية الحفاظ على الارث الثقافي، اما الباقي فلم يشهد تغييراً عن البيان الذي انجزته اللجنة الوزارية بالامس.

كانت اللجنة الحكومية اللبنانية المكلفة بصياغة "البيان الوزاري" قد أقرت البيان الذى يرسم خطوط عمل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأقر المجتمعون مشروع بيان بدا كنسخة منقحة عن بيان الحكومة الماضية، مما يبرر سرعة إقراره مقارنة ببيانات سابقة.

وفي الشق السياسي، تضمن مشروع البيان الوزاري فقرة تؤكد أن لبنان "ينأى بنفسه عن الأزمات في الدول المحيطة"، في تعبير شبيه لما كان عليه البند في سياسة الحكومة السابقة.

وشهدت جلسة إقرار المشروع نقاشا حول البند المتعلق بالسلم والحرب، فأكد حزب القوات اللبنانية موقفه الداعي إلى عودة القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية.

وأكدت مصادر اعلامية انه تم تسجيل اعتراض أكثر من فريق لبناني على تفرد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، في إعلانه مواقف من عدد من الملفات الحساسة دون العودة إلى مجلس الوزراء اللبنانى.

وطالب عدد من الوزراء اللبنانيين أن تكون السياسة الخارجية موضع إجماع من قبل كل القوى الممثلة في الحكومة اللبنانية.