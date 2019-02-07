شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مدير أوقاف الشرقية: لا صلة لى بمن نسب إليهم الفيديو المسىء للأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ زكريا الخطيب مدير أوقاف الشرقية، إنه لا صلة لى بمن نسب إليهم الفيديو المسىء وأستنكر ذلك بشدة وأؤكد على حرمة التعرض لشعائر أشقائنا فى الوطن أو لدور عبادتهم بأى سوء فحماية ذلك واجب شرعى ووطنى.

يذكر أنه عدد من الشباب الدارسين بإحدى كليات الأزهر، قاموا ببث فيديو يسخر من شعائر الإخوة الأقباط واتخذ الأزهر موقف تجاههم بإحالتهم للتحقيق، وزعم البعض أنه أبرزهم هو نجل شقيق وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والذى طالبته الأوقاف ببيان صحة الكلام من عدمه.



