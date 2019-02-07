الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 7819في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب . نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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