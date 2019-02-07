طلاب كلية الشرطة يزورن المعهد القومي للأورام بالقصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، زيارة لعدد من طلاب كلية الشرطة، للمرضى بالمعهد القومي للأورام بمستشفى القصر العيني.

وقدم طلاب كلية الشرطة، حسب بيان لوزارة الداخلية، هدايا رمزية للمرضى، إضافة إلى دعمهم معنويا، ما ساهم في إدخال الفرحة والبهجة في نفوس المرضى.

وأشاد القائمون على المستشفى بالدور الإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة في حق المرضى.

وجاء ذلك لتفعيل الوزارة لدروها الإنساني بجانب دورها الأمني.