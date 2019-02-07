بالأرقام.. جهود الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تأمين تنفيذ 80 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق منشأة القناطر-قليوب، كما تم تأمين تنفيذ إزالة 24 حالة تعدي متنوعة بمديرية أمن أسوان، وتم تأمين تنفيذ إزالة 33 حالة تعدي متنوعة مديرية أمن الأقصر، وفي مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ إزالة 52 حالة تعد متنوعة.
كما تم تأمين تنفيذ إزالة 18 حالة تعدي متنوعة بمديرية أمن الغربية، وفي مديرية أمن بني سويف تم تأمين تنفيذ إزالة 25 قرار وحالة تعدي متنوعة، وفي مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ إزالة 20 حالة تعدى متنوعة، كما تم تأمين تنفيذ إزالة 51 حالة تعدي متنوعة بمديرية أمن سوهاج، وفي محافظة المنيا تم تأمين تنفيذ إزالة 177 حالة تعدي متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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