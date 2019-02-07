السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم واحد لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وينص القانون في مادته الأولى على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن الصندوق يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة الثانية وله بصفة خاصة دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.