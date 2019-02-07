أخبار مصر | مدير أوقاف الشرقية يتبرأ من الطالب المسيء للأقباط (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أوقاف الشرقية يتبرأ من الطالب المسيء للأقباط (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرَّأ الشيخ زكريا الخطيب، مدير أوقاف الشرقية، من الطالب الذي نشر فيديو مسيء للإخوة الأقباط بالشرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل لكل الأديان السماوية وحق الناس جميعًا في اختياراتهم، وحُرمة دور العبادة، وتجريم التعرّض لشعائر أشقائنا في الوطن أو غيرهم أو لدور عبادتهم أو المساس بذلك بأي شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن حماية دور عبادتهم واجب شرعي ووطني، بل نحن مأمورون دينًا ووطنيةً بحسن القسط إليهم والبر بهم على أسس المواطنة المُتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا في الحقوق والواجبات.

وأضاف "الخطيب"، في فيديو مُسجّل له عبر موقع وزارة الأوقاف: نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، لا فرق بين مواطن وآخر، ومن يُخطئ يُحَاسب على خطئه ، ونحن جميعًا مع تطبيق القانون.

وأضاف: أبرأ من أي صلة تربطني بأي ممن يُنسب إليهم هذا الفيديو الذي نرفضه ونستنكره شرعًا ووطنية، وأؤكد أن لا توجد صلة قرابة بيني وبين من نشره.. لي ثلاثة أشقاء ذكور هم: جمعة محمد إبراهيم، ونجيب محمد إبراهيم، وحسين محمد إبراهيم (رحمه الله)، وليس لدي أعمام، والمذكور لا علاقة له بي ولا بأي من إخوتي .

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس الأربعاء، فيديو يظهر فيه طالب أزهري برفقة ثلاثة من أصدقائه وهم يرددون بعض العبارات التى تشبه ترانيم الصلاة الخاصة بـ الإخوة الأقباط بطريقة ساخرة .