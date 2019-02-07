مصر | " ساقطات" و"علاقات غير شرعية".. مفاجأت في واقعة السطو المسلح على سائق بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " ساقطات" و"علاقات غير شرعية".. مفاجأت في واقعة السطو المسلح على سائق بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة السطو المسلح على سائق توك توك لسرقته بمركز أبو النمرس، وتبين أن المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، أصابه بطلقتين بفرد خرطوش، إحداهما أصابته، بعضوه الذكري، والأخرى أصابته من الخلف بالآلية اليسرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمتين المضبوطتين، إحداهما مطلقة ولديها طفل وشهرتها "أم كريم"، ويوجد علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين المضبوطين، والأخرى يوجد بينها وبين المتهم الأخر علاقة غير شرعية أيضا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين في حالة احتياجهما لمبالغ مالية، يسرقان التكاتك بالإكراه، بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين، ويتقسما ثمن بيع التكاتك فيما بينهم، أو يقومان باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة معهم بمقابل مادي.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بوجود طلق ناري ومصاب، بدائرة القسم.

وبانتقال قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان والنقيب أحمد ماهر، معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تم التقابل مع "رمضان.ع.م.ش"، سائق توك توك، 25 سنة، ومقيم بدائرة قسم الحوامدية، مصاب برش خرطوش بالبطن والآلية اليسرى، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بمنطقة بالحومدية، استوقفتاه سيدتان بصحبتهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أدلى بأوصافهما، وطلبا منه توصيلهما إلى قرية شبرامنت ولدى وصولهما للمكان، إستوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية، وبجوزتهما سلاح ناري خرطوش، وهدداه وأطلقا عيارين ناريين نتج عنها إصابته المشار إليها وإستولوا على التوك توك الخاص به، وفروا هاربين وإكتشف هروب السيدتين والطفل بتوك توك آخر كان متواجد بالمكان.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، من تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "مهدي.ف.ع.ع.ا"، وشهرته ميدو فارس، عاطل، 28 سنة، ومقيم بالبدرشين، السابق إتهامه في 6 قضايا (تبديد، مخدرات) آخرهم اتجار مخدرات، "محمود.م.ع.ا.ر" وشهرته زقلط، عاطل، 23 سنة، ومقيم بذات العنوان، "محمد.أ.م.س"، وشهرته شيكو، سائق توك توك، 24 سنة، ومقيم بأبو النمرس، "خلود.ه.أ.ج" وشهرتها مايا، ربة منزل، 19 سنة، ومقيمة بدائرة قسم ثاني أكتوبر، وأصل إقامتها الفيوم، "رشا.م.م.م"، وشهرتها أم كريم، ربة منزل، 33 سنة، ومقيمة دائرة مركز أبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث المركز، والنقباء مصطفي عثمان، أحمد ماهر، عبدالعزيز فرحات معاوني مباحث المركز، من ضبطهم وبحوزة الأول طبنجة صوت و5 طلقات خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بإرتكابهم الواقعة، وقرروا أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" بالإكراه عن طريق قيام الرابعة والخامسة بإستدراج ضحاياهم إلى أحد الأماكن الخالية من المارة.

وفي سبيل ذلك أعد الأول الطبنجة المضبوطة وسلاح ناري (خرطوش) وإستدرجتا المتهمتان من محل الواقعة بتوك توك قيادة الثالث، أمكن ضبط التوك توك الخاص بالمجني عليه، والدراجة البخارية ملك الأول، والتوك توك ملك الثالث المستخدمان في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

