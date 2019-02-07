مصر | أمن الجيزة يفحص 46 شخصا بالطالبية

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وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، في مجال المرور والبحث الجنائي عن ضبط 36 مخالفة نموذج 125، 20 حالة سحب متنوع، 46 حالة إشتباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 243 كرسي، 25 ترابيزة، 10 طقطوقة، 14 استاند، 13 ميزان، 8 إسطوانة غاز، 6 جنب سقالة حديد- 5 مقص حديد، 6 لوح خشب، 4 عرق خشب، عربة كارو، 2 ماكينة نحاس كهربائي، 6 شمسية.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا بإستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر"
نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة فيلا صاحب شركة بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا" صاحب شركة للمواد العازلة، 49 سنة، ومقيم دائرة القسم، بإكتشافه سرقة مائتين ألف جنية، مصوغات ذهبية، من داخل الفيلا ملكه.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وتبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها "آية.إ.ه.ع" 33 سنة، خادمة طرف المبلغ، ومقيمة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطها، وبمواجهتها، إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع.ا.ع.ا"، سائق، 42 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في 4 قضايا (مخدرات، شيك) آخرهم مخدرات، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وأثنان وخمسون ألف جنيه، والمصوغات المبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وأضافا المتهمان، بإنفاقهما باقي المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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