شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البرغوثي يتراجع عن الترشح نقيبًا للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع الكاتب محمد البرغوثي، الصحفي بالأهرام ومدير تحرير جريدة الوطن، انسحابه من سباق الترشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المُزمع إجرائها أول مارس المقبل.

وقال البرغوثي، في بيان: «رغم هذا الترحيب (بإعلاني الترشح) الذي فاق توقعاتي، أدهشتني المأساة التي راحت تتراكم أمامي كلما تقدمت خطوة في دراسة أوضاع الصحفيين والمؤسسات التي يعملون بها، وهي مأساة وصلت إلى درجة من التعقيد أصبح من المستحيل أن نبدأ في التماس حلول جذرية لها دون تدخل إيجابي من الدولة. ودون إيمان راسخ من الدولة أولا، بأن صناعة الصحافة والإعلام لا تقل أهمية عن صناعة التعليم والصحة والنقل والاستيراد والتصدير، بل لا أبالغ إذا قلت إنها لا تقل أهمية عن صناعة الجيوش».

وأضاف مدير تحرير الوطن :«الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها الآن، أن الدولة بكل أجهزتها، وطوال عقود طويلة، كانت المسؤولة أولا وأخيرًا عن معظم المآسي والخسائر وتراجع القيمة التي شهدتها صناعة الصحافة والإعلام... ولا يمكن الآن التقدم خطوة واحدة إلى الأمام وزحزحة هذه الصناعة عن حافة المنحدر المخيف، بمجرد رفع قيمة بدل التكنولوجيا الذي تقدمه الحكومة للصحفيين مع كل انتخابات لنقيب جديد».

وتابع: «لا يمكن لأي نقيب، مهما حسنت النوايا، أن يفعل شيئا للنقابة أو للمهنة غير إضافة خدمة جديدة، أو تحسين خدمة قديمة، أو زيادة البدل بضع جنيهات لن تنقذ صحفيًا من الاحتياج أو المهانة، ولن تنقذ صحيفة أو مؤسسة من الانهيار الوشيك».

واختتم البرغوثي بيانه، بقوله: «لهذا كله، أعلن انسحابي من سباق الترشح على مقعد نقيب الصحفيين في الإنتخابات المقبلة، متمنيا للجميع الخير والنجاح، وللمهنة مسارًا آخر يبتعد بها عن حافة الهاوية التي آلت إليها».