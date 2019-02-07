شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فرعوني وزوجته.. «الآثار» تعرض «قطعة الأسبوع» بالمتحف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لمدة أسبوع، يضع المتحف المصري في مدخله الرئيسي، بداية من اليوم، تمثالا مزدوجًا لكاتب يدعى نخت مين وزوجته تى، مُغنية إيزيس.

يأتي هذا في إطار التقليد الذي تتبعه وزارة الآثار لتسليط الضوء على قطعة أثرية من المتحف لمدة أسبوع. وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري، إن التمثال الذي كان يعرض في قاعة رقم 12 بالطابق الأرضي يرجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة، وهو مصنوع من الحجر الجيري.

وأوضحت أنه من التماثيل النادرة والمميزة بالمتحف، ويمثل زوجان جالسان أمام مائدة القرابين، وتوجد على ظهره كتابات بالهيروغليفية تمثل تقديم قرابين المعبودين أوزيريس ورع حور آختى، لافتة إلى أنه تم العثور عليه في مدينة أبيدوس أثناء حفائر مصلحة الآثار المصرية.