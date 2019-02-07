شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمحافظة سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الآثار في أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني الموجود بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهود الوزارة للنهوض بمحافظة سوهاج ووضعها على خريطة السياحة العالمية خاصة بعد افتتاح متحف سوهاج القومي العام الماضي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني ستشمل أعمال التنظيف والتوثيق الأثري لأجزائه وتجميعها وإعادة تركيبها ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون بأخميم.

وتم العثور على التمثال خلال موسم حفائر عام 1981م بالمعبد، وكان مقسما لعدة أجزاء مختلفة الأحجام من الحجر الجيري ويبلغ الارتفاع الأصلي للتمثال 15 مترًا ووزنه حوالي 45 طنا، وسوف يستمر العمل به خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تذخر بالعديد من الآثار الهامة، كما تعد أخميم هي عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، وسميت في العصر الفرعوني «خنت مين» أي مقر المعبود مين، وهي تقع في الناحية الشرقية من نهر النيل في محافظة سوهاج، وتضم معبدا للملك رمسيس الثاني وابنته ميريت آمون.

أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمحافظة سوهاج

أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمحافظة سوهاج

أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بمحافظة سوهاج