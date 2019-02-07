شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ15 ألف مواطن بـ«الوراق» بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لعدد ١٥ ألفا و٦٧٣ مواطنا من أهالي جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية المقدمة من الوزارة. وتأتي هذه القافلة حرصا من الوزارة على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ٦١٥ مواطنا، مشيرا إلى أن القافلة تشمل تخصصات القلب والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والعظام والجراحة والمسالك وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وأضاف «مجاهد» أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً، تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية.

وأشار إلى أن الرائدات الريفيات قمن اليوم بتوعية السيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهن على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهن على تحمل أعبائهن المعيشية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ٢٢ ضمن سلسلة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم ١٤ من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.