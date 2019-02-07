مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 6 اتجار مخدرات، 5 ضبط وإحضار، 4 سلاح ناري، 10 جنايات، 12 غرامات، 12 مستأنف، 28 جزئي، 550 مبالغ مالية، وفي مجال المرافق تم ضبط 22 طقطوقة، 6 برميل بلاستيك، 2 أسطوانة غاز، 4 ميزان، 10 إستاند، 2 ترابيزة، 2 تروسيكل، عربة يد، 23 كرسي، 6 قرار غلق وتشميع، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة سعوديين الجنسية، على يد 3 أشخاص وكوافيرة، بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمباحث الأداب، بمنطقة الطالبية.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من سعيد.ع.ا.ف.ا، 70 سنة، محمد.س.ع.ب، 70 سنة، سعوديين الجنسية، تاجري أجهزة كهربائية بإحدى الدول العربية، ومقيمان بشقة بدائرة القسم، بحضور سيدة تحمل طفل رضيع للشقة سكنهما، وبرفقتها شخصان مجهولان إنتحلا صفة رجال شرطة بمباحث الأداب، وأشهر أحدهما سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، وأستوليا منهما على 3 هاتف محمول، تابلت، ألف ريال سعودي، ألف دولار أمريكي، جوازي سفر خاصين بهما، وفرارهم هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من محمد.ل.م.ع.ا، 33 سنة، ومقيم الإسكندرية، أحمد.ع.ا.ع.ا، طالب، 22 سنة، ومقيم القاهرة، أحمد.س.م.س، ترزي، 37 سنة، ومقيم القاهرة، زوجة الثالث سارة.م.ع.ا، كوافيرة، 27 سنة، ومقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على اذن من النيابة المختصة، تمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من ضبطهم وبحوزة الأول والثالث 2 طبنجة صوت، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه يعمل سائق طرف أحد جيران المجني عليهما، ونظرًا لمروره بضائقة مالية أتفق مع باقي المتهمين على إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة المبلغان، وفي سيبل ذلك أعدوا 2 طبنجة صوت، وتوجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة ملاكي ملك الأول، وصعدت الرابعة وبصحبتها نجله للشقة سكن المبلغان،،ولدى قيامهما بفتح باب الشقة دلفوا إليها وأستولوا على المسروقات، وأيد باقي المتهمين ما جاء بأقواله، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المبلغان تعرفا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.