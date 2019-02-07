مصر | استغلت سفر زوجها.. النيابة تبدأ التحقيق مع ربة منزل بتهمة الزنا مع عاطل بحلوان

وكان بلاغ ورد للعميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد تمكن الأهالي من ضبط ربة منزل وعاطل في وضع مخل داخل منزل الأولى وقيامهما بأعمال منافية للآداب مستغلة سفر زوجها خارج مصر.

وبالانتقال وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وفور عودة الزوج حرر ضدها دعوى زنا برقم 3680 وباشرت النيابة التحقيق.

تأجيل تظلم سعاد الخولي على قرار منعها من التصرف في أموالها لـ 19 مارس

قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكي، وامانة سر محمد الجمل ومحمد خميس، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة 10 ملابين جنيه لجلسة 19 مارس للإعلان.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامةن الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن ربة المنزل التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري على يد مجهول بمركز أطفيح، كانت تقف صحبة شقيقها بالأرض الزراعية الخاصة بهما، وحال وقوفهما أخبرته بأنها تشعر بألم بظهرها، ثم سقطت أرضا مغشية على وجهها، وتبين وفاتها، ولدى فحصه لشقيقته وجد دماء بظهرها، وتبين إصابتها بطلق ناري.

وأوضح المصدر ذاته، لبوابة الخليج 365، أن شقيق المجني عليها، قال خلال التحقيقات إنه لم يسمع أية أصوات لسلاح ناري حال إصابة شقيقته، مرجحا أنه تم إطلاق العيار الناري من مسافة بعيدة، أو أن المتهم استخدم كاتم للصوت حال إطلاقه العيار الناري.

وأشار، أن المجني عليها مصابة بطلق ناري من سلاح ناري وليس فرد خرطوش، موضحًا أنه كان يوجد خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليها وعائلة أخرى منذ عدة سنوات، وأن أحد أفراد العائلة الأخرى قتل شخصا من عائلتها، وفر هاربا، ولم يعود المركز مرة أخرى منذ وقتها.

ويكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لكشف غموض مقتل ربة منزل، بسلاح ناري على يد مجهول، حال تواجدها بقطعة أرض زراعية صحبة شقيقها، بمركز أطفيح.

وكان ورد اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة أطفيح، بلاغا مفاده مصرع ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري على يد مجهول، حال تواجدها بقطعة أرض زراعية صحبة شقيقها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وعثر على جثة "نجلاء.س.ع"، 40 سنة، ومصابة بطلق ناري بالظهر، وتبين أن زوج المجني عليها متوفى، ولديها أولاد، وتم التحفظ على الجثة تحث تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.