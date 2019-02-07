مصر | أمن الجيزة يكشف عن كواليس سقوط عصابة سرقة "الخلايجة" في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف عن كواليس سقوط عصابة سرقة "الخلايجة" في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة سعوديين الجنسية، على يد 3 أشخاص وكوافيرة، بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمباحث الأداب، بمنطقة الطالبية.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا من "سعيد.ع.ا.ف.ا"، 70 سنة، محمد.س.ع.ب، 70 سنة، سعوديين الجنسية، تاجري أجهزة كهربائية بإحدى الدول العربية، ومقيمان بشقة بدائرة القسم، بحضور سيدة تحمل طفل رضيع للشقة سكنهما، وبرفقتها شخصان مجهولان إنتحلا صفة رجال شرطة بمباحث الأداب، وأشهر أحدهما سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، وأستوليا منهما على 3 هاتف محمول، تابلت، ألف ريال سعودي، ألف دولار أمريكي، جوازي سفر خاصين بهما، وفرارهم هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلً من "محمد.ل.م.ع.ا"، 33 سنة، ومقيم الإسكندرية، "أحمد.ع.ا.ع.ا"، طالب، 22 سنة، ومقيم القاهرة، "أحمد.س.م.س"، ترزي، 37 سنة، ومقيم القاهرة، زوجة الثالث "سارة.م.ع.ا"، كوافيرة، 27 سنة، ومقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة المختصة، تمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، من ضبطهم وبحوزة الأول والثالث 2 طبنجة صوت، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه يعمل سائق طرف أحد جيران المجني عليهما، ونظرًا لمروره بضائقة مالية أتفق مع باقي المتهمين على إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة المبلغان، وفي سيبل ذلك أعدوا 2 طبنجة صوت، وتوجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة ملاكي ملك الأول.

وصعدت الرابعة وبصحبتها نجله للشقة سكن المبلغين، ولدى قيامهما بفتح باب الشقة دلفوا إليها واستولوا على المسروقات، وأيد باقي المتهمين ما جاء بأقواله، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات وبعرضها على المبلغين تعرفا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

