أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب" يطالب بتأجيل إزالة العقارات المخالفة حتى صدور القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب" يطالب بتأجيل إزالة العقارات المخالفة حتى صدور القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دعوة اللجنة لاجتماع عاجل، الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية، لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني.

ويناقش الاجتماع أزمة المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية، ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة، والتي سينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدوره.

وطالب "والي" المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية، لتنفيذ المخطط العمراني الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع: "يجب ألا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مباني وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمراني، وهي التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية". وتابع النائب البرلماني: "طالما مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإن الأمر يتطلب من المحليات إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون، وفي النهاية سيتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون". فرج عامر: الزعيم السيسي صاحب قرار العبور والإصلاح الاقتصادي

أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ارتياحه لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد خلالها استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصري الذي يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطني الإصلاح من الشركاء الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.



ووجه عامر، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب قرار العبور والإصلاح الاقتصادي والشعب المصري هو البطل الحقيقى الذي تحمل وعن طيب خاطر التبعات السلبية للإصلاح الاقتصادي الذي لم تجرؤ الأنظمة والحكومات السابقة اتخاذ أي خطوات على أرض الواقع للبدء في تنفيذه إلا أن جاء الرئيس الإصلاحي الشجاع الزعيم عبد الفتاح السيسي الذي لم يتردد لحظة في اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي ثقة منه فى شعبه العظيم رغم تخوف الحكومة.