جامعة الأزهر تتحرك ضد الطالب المسيء للأقباط

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قررت جامعة الأزهر تحويل الطالب صاحب "الفيديو المسيء"، للدين المسيحي، عبر السوشيال ميديا إلى مجلس تأديب الجامعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب تجاوزه في حق طقوس المسيحيين. كان أحد الطلاب يدعى مصطفى فخري الخطيب- ابن شقيق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، زكريا الخطيب، نشر مقطع فيديو، بصحبة مجموعة من الشباب، تحدثوا خلاله بصورة مسيئة عن الإخوة المسيحيين، فيما أعلنت الجامعة أنه فور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وأحالته لمجلس تأديب.

من جهته، صرح المتحدث الرسمى للجامعة الدكتور أحمد زارع، بأن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على احترام عقائد الآخرين، وأن ما صدر عن أحد طلاب الجامعة لا يعبر عن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال. وأضاف زارع لـ"التحرير"، أن الجامعة ستواجه الطالب بما ارتكبه من مخالفات فى حق عقيدة الآخرين، وأن الأزهر

من جهته، صرح المتحدث الرسمى للجامعة الدكتور أحمد زارع، بأن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على احترام عقائد الآخرين، وأن ما صدر عن أحد طلاب الجامعة لا يعبر عن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال. وأضاف زارع لـ"التحرير"، أن الجامعة ستواجه الطالب بما ارتكبه من مخالفات فى حق عقيدة الآخرين، وأن الأزهر جامع وجامعة ينظر للمسيحيين على أنهم ملاك هذا الوطن جنبا إلى جنب المسلمين وليسوا شركاء، كما نرفض وبشدة مصطلح الأقليات. اقرأ ايضا..بعد اتهامهم بالإرهاب.. كيف يتشكل وجدان طالب الأزهر؟ وفى السياق ذاته، تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ ضد مصطفى فخري الخطيب- ابن شقيق وكيل وزارة الأوقاف، زكريا الخطيب. وجاء ذلك على سند من القول من أنه فوجئ بنشر المبلغ ضده لمقطع فيديو له، عبر شبكة (الإنترنت)، وهو يسخر فيه من صلوات الأقباط.

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