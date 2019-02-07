انت الان تتابع غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (شارع الحجاز ومتفرعاته، منطقه هليوبليس، سانت فاتيما، السبع عمارات، شارع عمر بن الخطاب) اعتبارا من الساعة الثالثة بعد عصر يوم غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام