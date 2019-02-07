شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 421 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية عدد 421 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير، من أهمها تمثال للملك خفرع وتمثال جالسا للملك أمنحوتب.

وقال الدكتور طارق توفيق، مدير عام شؤون الآثار والترميم بالمتحف، إن القطع تضم تمثال الملك خفرع مصنوع من الشست ويصور الملك في وضع الجلوس ولكنه فاقد للرأس، كما تضم القطع المنقولة تمثالا للإله أوزوريس، ومجموعة متميزة من تماثيل الدولة القديمة، ومجموعة من رؤوس المعبودة حتحور بأحجام مختلفة.

ومن جانبه، قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى بالمتحف ونقل الآثار، إن اللجنة المشكلة من إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولى قامت بمطابقة جميع الآثار بالسجلات وقامت بإعداد تقرير حالة لكل قطعة، وأتباع كافة عمليات التغليف والنقل الحديثة باستخدام أحدث الوسائل العملية المتبعة لنقل تلك المجموعة المتميزة.

وأشار إلى أن عملية النقل تمت باستخدام 17 صندوق خشبي مبطن بمواد خالية من الحموضة ومواد أخرى ماصة للرطوبة من أجل تخفيض الرطوبة النسبية في حالة ارتفاعها عن الحد المسموح، كما تم تجهيز سيارات النقل بوحدات معدنية ضد الاهتزاز مصنعة خصيصا لأغراض نقل الآثار، وقد تم وضع أجهزة علمية لقياس الاهتزازات، والحرارة والرطوبة بها. وأوضح «زيدان» أن جميع القطع تم ايداعها داخل معامل مركز الترميم تمهيدا للبدء في أعمال الترميم لها.

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير

نقل قطع أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير